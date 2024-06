video suggerito

Sanitari del 118 aggrediti nell'Avellinese, uno di loro accoltellato alla testa Accade a Lacedonia, nella provincia di Avellino, dove un equipaggio del 118, intervenuto per soccorrere una donna, è stato aggredito dal fratello della paziente, che ha accoltellato uno di loro.

A cura di Valerio Papadia

Un'altra aggressione, grave, al personale sanitario in Campania. A farne le spese, questa volta, l'equipaggio di un'ambulanza del 118, intervenuto a Lacedonia, nella provincia di Avellino, per soccorrere una donna di 60 anni, In particolare, uno dei sanitari è stato aggredito con un coltello e ferito alla testa dal fratello della paziente, un uomo di 59 anni che, dopo l'aggressione, si è barricato in casa, impedendo altresì al personale sanitario di proseguire con i soccorsi alla sorella.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i carabinieri della stazione di Lacedonia, che hanno instaurato un dialogo con il 59enne e, dopo averlo riportato alla calma, lo hanno convinto ad uscire e lo hanno disarmato. L'operatore del 118 ferito è stato portato all'ospedale Gabriele Criscuolo di Sant'Angelo dei Lombardi per le cure del caso; le sue condizioni di salute non desterebbero particolari preoccupazioni.

Nei confronti del 59enne – che è già noto alle forze dell'ordine – saranno adottati i trattamenti sanitari del caso e sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali.