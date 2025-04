video suggerito

L'auto va a fuoco all'improvviso sulla statale, salvo turista nell'Avellinese Brutta avventura per un turista svizzero in vacanza in Italia: la sua automobile è andata a fuoco mentre percorreva la statale 104, a Montoro Superiore (Avellino).

A cura di Nico Falco

L'automobile bruciata a Montoro Superiore (Avellino)

L'automobile avrebbe preso fuoco all'improvviso, le fiamme si sarebbero rapidamente estese e hanno bruciato tutto, fino a divorare carrozzeria e interni e a lasciare il telaio scoperto. Molta paura, ma nessuna conseguenza di rilievo, per un turista svizzero in vacanza in Italia, che ieri sera si trovava a Montoro Superiore, in provincia di Avellino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che si sono occupati di spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area; il veicolo è completamente distrutto.

Sulla dinamica sono in corso indagini, è possibile che a scatenare il rogo sia stato un malfunzionamento all'impianto elettrico della vettura. L'uomo, questa la ricostruzione, intorno alle 22.30 di ieri, 22 aprile, si trovava lungo la strada provinciale 104 quando si è accorto delle fiamme che stavano per raggiungere l'abitacolo dell'automobile, un modello alimentato a benzina. È riuscito ad accostare e a scendere, mettendosi in salvo. Poco dopo, a seguito di segnalazione, è arrivata la squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino.

Per il ripristino della circolazione è stata fatta intervenire anche una ditta specializzata per la pulizia della sede stradale: il veicolo era ormai ridotto a un rottame e diversi pezzi erano disseminati sull'asfalto, con potenziale pericolo per gli altri automobilisti anche una volta rimossa la vettura. Il turista è rimasto indenne, non ha avuto bisogno di cure mediche.