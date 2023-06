Sangue ad Afragola, due persone ferite a colpi di pistola in serata Raid nel Napoletano, ferite due persone con colpi d’arma da fuoco. Il fatto avvenuto ad Afragola.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Due persone sono state ferite in serata ad Afragola, popoloso centro dell'entroterra napoletano. I due sono stati colpiti da proiettili sparati nella centrale via Francesco Russo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Casoria. Ancora da chiarire le circostanze in cui è maturato il fatto.

I due feriti, presumibilmente parenti, sono stati portati dal 118 all'ospedale di Frattamaggiore, in codice rosso. Il primo ha riportato ferite di arma da taglio all'addome mentre il secondo ferite da colpo d'arma da fuoco. In corso sopralluogo della scientifica e pattugliamenti per individuare l'autore del doppio ferimento. La notizia si è rapidamente diffusa generando il panico.

A Casavatore uomo col machete in strada

A un quarto d'ora di auto da Afragola, nel comune di Casavatore, area Nord dell'hinterland partenopeo, arriva anche un'altra notizia, di un uomo in giro con un machete che ora la Polizia sta cercando.