Samurai giapponese derubato a Napoli di 15 katane, era stato ospite in Rai con le spade

Samurai giapponese derubato a Napoli delle sue 15 katane portate dal Giappone. A raccontare la storia è la vittima del furto, Yousuke Aikawa, reduce da un viaggio in estremo oriente durato un mese. Aikawa è un volto anche della Tv: è stato ospite nel 2024 alla trasmissione L’Acchiappa Talenti di Milly Carlucci su Rai Uno e l'anno scorso a Freeze – Chi sta fermo vince! di Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales, su Rai Due. In entrambi i casi si è esibito con le famose spade ricurve giapponesi.

Derubato delle katane al ritorno dal Giappone

L'altro ieri, come ha raccontato sulla sua pagina social, il samurai nipponico che è residente a Vico Equense, in costiera sorrentina, stava rientrando a Napoli dall'aeroporto di Roma Fiumicino, dopo un viaggio in Giappone durato un mese. Era arrivato tardi, attorno alla mezzanotte, alla Stazione di piazza Garibaldi, dopo il viaggio con un Freccia Rossa, con 5 bagagli e doveva fare il check-in albergo vicino alla stazione, per riposarsi, prima di ripartire. Quando, ad un certo punto, è stato vittima del furto. Gli sarebbero state sottratte 15 spade katane da esposizione. Aikawa ha sporto denuncia ai carabinieri.

Sporta denuncia ai carabinieri: "Aiutatemi a ritrovare le spade"

Secondo quanto ricostruito, il samurai giapponese, stava trasportato i bagagli poco alla volta dalla stazione all'albergo, quando in una manciata di minuti gli sono state sottratte le borse con le katane. "Ora sto cercando le mie katane rubate martedì sera tardi in stazione a Napoli Centrale – spiega in un video su Facebook – Ci sono 15 katane artigianale giapponese espositive preziose. Non voglio perderle. Se le trovate o le vedete, fatemi sapere subito tramite messaggio di Instagram o Whatsapp, grazie. Yousuke Aikawa".