Il governatore Vincenzo De Luca "è un uomo pericoloso, va aiutato a non fare danni, attenta alla salute dei cittadini". Lo ha detto Matteo Salvini, ospite della trasmissione "Dritto e Rovescio" su Rete 4, a proposito delle scelte del presidente della Regione Campania sull'utilizzo delle mascherine. "È pericoloso imbavagliare la gente con 40 gradi senza alcuna ragione scientifica. Lo fa perché gli piace andare controcorrente".

Il riferimento è alle ultime dichiarazioni di De Luca, che aveva ribadito l'esigenza di indossare le mascherine anti coronavirus in Campania anche in Estate. Il concetto era stato ribadito anche nell'ultima ordinanza regionale, e la posizione di De Luca aveva innescato la polemica sia con Salvini sia col sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che puntavano il dito contro le (presunte) differenze tra la Campania e il resto d'Italia. In realtà, a leggere l'ordinanza, si scopre che nei fatti non c'è differenza e che nessuno verrà "imbavagliato", usando un termine molto caro ai no-vax.

La Campania, infatti, con l'ordinanza 19 del 25 giugno 2021 ricalca quello che è stato già stabilito con quella del ministero della Salute del 22 giugno 2021; il provvedimento si dichiara "conforme" a quanto stabilito col Ministero, che dispone "utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra l’altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti". Ovvero: si deve indossare la mascherina nelle situazioni in cui non si può mantenere il distanziamento e quando ci sono affollamenti.