Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino, morti in un incidente in autostrada. Lutto cittadino nel giorno dei funerali

Tutti e due i ragazzi, 22 e 27 anni, erano originari di Torre Annunziata. Il sindaco della città, Corrado Cuccurullo, ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

Il luogo dell’incidente

La comunità di Torre Annunziata, in questa ultima domenica di agosto, è stata sconvolta dalla notizia della tragica scomparsa di due suoi figli, Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino, 22 e 27 anni, morti questa mattina in un incidente stradale sull'Autostrada A3 all'altezza di Portici. E così, per consentire alla comunità di tributare ai due giovani l'ultimo saluto, il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo ha deciso di proclamare il lutto cittadino in occasione dei funerali dei due ragazzi, che non sono ancora stati fissati.

"Torre Annunziata piange in queste ore altre due vittime della strada. A poche settimane dalla morte di Nunzio Arcella, questa mattina due giovanissimi torresi, Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino, hanno perso la vita in un tragico incidente. La nostra vicinanza e il nostro abbraccio più sincero ai genitori e alle famiglie dei due giovani. In queste ore le nostre preghiere vanno anche agli altri due ragazzi coinvolti nell’incidente, gravemente feriti, con l'augurio che tornino presto a casa dai loro cari. Nessun genitore, nessuna famiglia, nessuna comunità può essere pronta a un dolore così atroce. Nel giorno dei funerali, sarà proclamato il lutto cittadino" ha scritto, in una nota, il sindaco Cuccurullo.

Nell'incidente feriti gravemente due amici delle vittime

Il grave incidente in cui hanno perso la vita Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino si è verificato nella mattinata odierna, domenica 31 agosto, sull'Autostrada A3 Napoli-Salerno, all'altezza dello svincolo di Portici, nella provincia partenopea: per cause ancora in corso di accertamento, l'auto sulla quale si trovavano il 22enne e il 27enne si è scontrata con un'altra vettura. Per Izzo e Cozzolino, purtroppo, non c'è stato nulla da fare; nell'impatto sono rimasti feriti gravemente anche due amici delle vittime, due ragazzi di 22 e 24 anni, che sono stati ricoverati in ospedale.