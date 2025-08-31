Incidente sull’Autostrada A3 a Portici: morti un 22enne e un 27enne, due feriti gravi

Nella mattinata di oggi due automobili si sono scontrate sull’Autostrada A3, all’altezza dello svincolo di Portici: due ragazzi di 22 e 27 anni sono morti, mentre altri due giovani sono rimasti gravemente feriti.

Il luogo dell’incidente

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 31 agosto, sull'Autostrada A3 Napoli-Salerno: per cause ancora in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate all'altezza dello svincolo di Portici, nella provincia partenopea. Il bilancio, purtroppo, è drammatico: Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino, due ragazzi di 22 e 27 anni originari di Torre Annunziata, sono morti nell'impatto; altri due giovani che viaggiavano sulla stessa vettura, un 22enne e un 24enne, sono invece rimasti gravemente feriti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto; gli altri due giovani che viaggiavano sulla vettura, che come detto hanno riportato ferite gravi nell'incidente, sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. Per gli occupanti dell'altro veicolo, tre persone, contusioni e ferite lievi. Oltre ai soccorritori, sul posto sono giunte anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente e per individuare eventuali responsabilità; per consentire soccorsi e rilievi, il tratto sul quale si è verificato l'incidente è stato chiuso, provocando disagi alla circolazione automobilistica.

Il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, ha voluto esprimere il cordoglio della comunità per il tragico incidente: "Un gravissimo incidente in autostrada direzione Pompei all'altezza della prima uscita di Portici, due giovani sono morti e due sono rimasti feriti gravemente. I due giovani morti sono entrambi di Torre Annunziata. Alle famiglie dei due ragazzi e alla Città di Torre Annunziata giungano le condoglianze ed il cordoglio della nostra comunità".