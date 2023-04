Trasporto pubblico a Napoli

Salgono sul bus con la pistola e rapinano l’autista: paura nel Napoletano L’aggressione in via Solimene. In mattinata sassaiola contro un altro bus nella stessa zona.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Salgono sul pullman armati di pistola e rapinano il conducente, rubandogli tutti i soldi. L'episodio è accaduto a Sant'Antimo, in provincia di Napoli. La vittima è l'autista di un autobus dell'Eav, la società partecipata dei trasporti della Regione Campania. Erano circa le 21,30 dell'altro ieri sera, quando al capolinea di Sant’Antimo in Via Solimene, l’autista sul bus in sosta veniva rapinato da due individui che, pistola in pugno, irrompevano nel bus ed intimavano al conducente di consegnare il denaro in possesso. Per fortuna, non ci sono state altre conseguenze.

Sassaiola contro un bus nella notte

Ma le violenze contro il personale ed i mezzi del trasporto pubblico dell'Eav non finiscono qui. Purtroppo, si registrano continui atti di criminalità nella zona del Vesuviano. Questa mattina, nella stessa zona, un autobus di EAV diretto al capolinea di Sant’Antimo per effettuare la partenza delle 5.30, è stato gravemente danneggiato da un lancio di pietre da parte di sconosciuti.

L'Eav: "Subito più controlli"

La sassaiola che ha bersagliato il bus è riuscita a staccare parte della carrozzeria e ha mandato in frantumi il vetro di un finestrino lato viaggiatori. Per fortuna, nessuno si è fatto male. In entrambi i casi sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per individuare i responsabili. L’azienda Eav, "nell’esprimere solidarietà ai lavoratori esposti a questi episodi di inaudita violenza, si è attivata presentando un esposto alle forze dell’ordine locali accompagnato dalla richiesta di incentivare i controlli". Non è escluso che possano essere utilizzate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire ai colpevoli.