Salerno, trovato il cadavere di un uomo sgozzato nella zona industriale Il corpo di un uomo con la gola tagliata è stato trovato in località Capitolo San Matteo. Indagano la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica.

A cura di Pierluigi Frattasi

immagine di repertorio

Il cadavere di un uomo sgozzato è stato ritrovato questa mattina a Salerno. La macabra scoperta è avvenuta in località Capitolo San Matteo, nella zona industriale della città campana. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Secondo le prime ricostruzioni, il corpo della vittima sarebbe stato rinvenuto con una profonda ferita da taglio alla gola. Non è ancora chiaro se sia stata questa lesione a provocare la morte dell'uomo. Sulla vicenda sono in corso le indagini della Squadra mobile della Polizia di Stato della Questura di Salerno.

Sul posto anche la Polizia Scientifica

Sul posto sono arrivati anche gli uomini della Polizia Scientifica per i rilievi del caso. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Ancora da accertare l'identità della vittima. Anche se sembrerebbe trattarsi di un cittadino probabilmente straniero. La salma al momento è stata sequestrata. Potrebbe essere sottoposta nei prossimi giorni ad esame autoptico, dal quale potrebbero emergere ulteriori elementi utili a stabilire la data, il luogo e la causa del decesso.

La Procura di Salerno apre un'inchiesta

Non è escluso che gli investigatori possano acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza che dovessero essere presenti in zona, per cercare di ricostruire quanto accaduto e individuare e identificare eventuali responsabili di quanto avvenuto. Soltanto nelle prossime ore, però, si potranno avere ulteriori informazioni su questa vicenda. Gli investigatori della Polizia di Stato stanno passando al setaccio tutte le informazioni utili per ricostruirne la dinamica nel più breve tempo possibile.