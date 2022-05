Salerno, rubate le marmitte dei camion dell’azienda dei rifiuti. Attaccata anche dagli hacker Salerno Pulita presa di mira da ladri e hacker: inviate migliaia di email fasulle con solleciti di pagamento a ignare aziende in tutt’Italia.

A cura di Pierluigi Frattasi

L'azienda della raccolta dei rifiuti a Salerno presa di mira da ladri e hacker. Rubate le marmitte dai camion e inviate migliaia di email in tutt'Italia ad ignare aziende con solleciti di pagamenti inesistenti. Una giornata da dimenticare per "Salerno Pulita", la società dell'igiene urbana, che adesso dovrà cercare di rimettere in moto in poco tempo i 14 veicoli finiti nelle grinfie dei ladri che ne hanno sottratto i catalizzatori delle marmitte. L'episodio risale alla giornata di ieri, domenica 15 maggio 2022. Quando gli operatori ecologici hanno girato la chiave di accensione dei mezzi che sono utilizzati per il trasporto delle squadre sulle zone di lavoro hanno scoperto che qualcosa non andava.

Partita la denuncia, acquisite le immagini delle telecamere

Rumori anomali che hanno preoccupato i lavoratori. Dopo le verifiche del caso, hanno quindi scoperto che dai veicoli erano stati sottratti i catalizzatori. Si tratta di 14 veicoli porter Piaggio e Iveco. I mezzi erano parcheggiati nell'area retrostante il capannone della sede di via Tiberio Claudio Felice. Probabilmente, il furto è stato messo a segno nella notte tra sabato e domenica scorsi. L'azienda ha sporto denuncia alle autorità, mentre le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Secondo prime stime, il danno potrebbe ammontare a circa 50mila euro. Ma il problema maggiore sarà adesso trovare mezzi sostitutivi per garantire il prosieguo delle operazioni di raccolta dei rifiuti.

Attacco hacker a Salerno Pulita: inviate migliaia di email

Ma non finisce qui. Salerno Pulita è stata anche colpita da un attacco hacker. Inviate oltre 700 email ad ignare aziende su tutto il territorio nazionale. Le imprese hanno ricevuto una pec con un sollecito di pagamento per un contratto sottoscritto con Salerno Pulita. All'interno si trova anche un allegato che non si può aprire. Tantissime le telefonate con richieste di chiarimento che stanno arrivando all'azienda, che al momento ha bloccati la posta elettronica per bonificarla dal virus.