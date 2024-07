Acquedotti, gas e rifiuti, le aziende pubbliche al Sud fanno rete. Abc e Asìa: “Noi modelli di innovazione”

Acquedotti, gas e rifiuti. Nove aziende pubbliche del Sud in Campania, Puglia, Sicilia, Calabria e Molise si uniscono tra loro. Nasce "Rete Sud" di Utilitalia. Dentro anche Asìa e Abc, le società dell'igiene urbana e dell'acqua pubblica di Napoli. "Siamo modelli di innovazione, non zavorra", chiariscono le aziende che operano nelle città di Napoli, Bari, Palermo, Benevento, Messina, Campobasso, Nola e Catanzaro.

Il Contratto di Rete che costituisce la “Rete Sud” è stato firmato oggi a Napoli, presso il Grand Hotel Parker’s. Obiettivo di Rete Sud è "fare squadra nel Mezzogiorno per migliorare i servizi offerti ai cittadini e affrontare congiuntamente le principali sfide operative, finanziarie e regolatorie del momento. Nove imprese operanti nei settori di acqua, rifiuti ed energia uniscono le forze per migliorare i servizi offerti ai cittadini". Presenti all'incontro Domenico Ruggiero, ad di Asìa, e Filippo Brandolini, presidente di Utilitalia. L'iniziativa è promossa dalla Federazione di Aziende Utilitalia.

Tra i firmatari di “Rete Sud” anche: ABC Napoli, Acquedotto Pugliese (Bari), AMG Energia (Palermo), ASIA Benevento, Messinaservizi Bene Comune, SEA Servizi e Ambiente (Campobasso), Snie (Nola) e Sorical (Catanzaro). Si tratta, spiegano gli organizzatori, del "primo esempio nel Mezzogiorno nel comparto dei servizi pubblici locali, il network di imprese promuoverà lo sviluppo coordinato delle aziende, ponendo le basi per compensare i limiti che derivano da un’eccessiva frammentazione gestionale".

Per Filippo Brandolini, presidente di Utilitalia:

Mentre Domenico Ruggiero, Amministratore Unico di Asia Napoli S.p.A, aggiunge:

“La costituzione di Rete Sud dà piena testimonianza dell’attenzione che le aziende di servizi del Mezzogiorno hanno nei confronti dei loro utenti, cittadini di un territorio in evoluzione, ben lontano dall’essere una ‘zavorra’, ma pronto a far nascere modelli di innovazione per tutto il Paese. Nella piena consapevolezza che la frammentarietà della gestione dei servizi energetici, idrici e di igiene urbana rappresenta un aggravio dei costi per il contribuente – come testimonia un recente studio presentato da Utilitalia -, in attesa che gli organi amministrativi competenti definiscano le regole per colmare questo ritardo rispetto al Nord, le Aziende del settore hanno colto la possibilità di fare rete, costituendo così una grande ‘multiservizi virtuale’.