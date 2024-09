video suggerito

Salerno celebra San Matteo: il programma 2024 della festa del santo patrono A Salerno grande attesa per la processione e le celebrazioni di San Matteo, l'apostolo ed evangelista protettore della città. Il programma completo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tutto pronto a Salerno per le celebrazioni in onore di San Matteo, il santo patrono del capoluogo. Come da tradizione, i festeggiamenti dureranno l'intera giornata del 21 settembre, giorno del suo martirio. Le sue spoglie sono custodite nel Duomo di Salerno, dove le fecero portare i principi normanni.

San Matteo, l'esattore delle tasse che divenne Apostolo

San Matteo è il patrono di Salerno e protettore della Guardia di Finanza: il 21 settembre si celebra il suo martirio, che secondo la tradizione sarebbe avvenuto tra il 70 ed il 74 dopo Cristo, quando un sicario inviato dal Re d'Etiopia lo avrebbe ucciso mentre celebrava messa. Noto per essere stato un apostolo ed evangelista, visse a Cafarnao, in Galilea, dove era esattore delle tasse per l'Impero (pubblicano, nell'Antica Roma) di nome Levi, fino a quando decise di seguire gli insegnamenti di Gesù e liberarsi di tutti i suoi beni materiali, assumendo il nome di Matteo (dono di Dio). Secondo la tradizione, è dal 6 maggio del 954 che queste si trovano nel capoluogo salernitano: in precedenza, erano custodite a Velia (oggi Paestum) presso il Santuario della Madonna del Granato.

Il programma per la festa di San Matteo

Questo il programma pubblicato dal Comune di Salerno per la Festa del Santo Patrono:

Sante Messe: ore 6.30 | 7.30 | 8.30 presso la Cripta di San Matteo; ore 7.00 | 8.00 presso la Basilica superiore;

Alle 10.30, presso la Cattedrale Primaziale, Mons. Bellandi presiederà il Solenne Pontificale in occasione della Solennità di San Matteo, animato dal Coro della Diocesi di Salerno. L'omelia sarà tenuta da Frate Massimo Fusarelli, Ministro generale dell'Ordine dei frati minori;

Alle 18, Processione per le vie del centro dei simulacri di San Matteo, San Giuseppe, San Gregorio VII, San Gaio, Sant'Ante e San Fortunato; percorrerà via Duomo, via Mercanti, Corso Vittorio Emanuele, via Cilento, Corso Garibaldi, via Roma, giungendo fino al Teatro Verdi, passando per via Portacatena, Largo Campo, via Da Procida e quindi via Mercanti, arrivando all’incrocio con via Duomo per risalire verso la Cattedrale. Soste previste presso la Caserma della Finanza, in piazza Dante per la benedizione sul mare e presso Palazzo di Città.

Alle 22, a conclusione della processione, sarà celebrata la Santa Messa presso la Cripta di San Matteo.