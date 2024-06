video suggerito

Salerno, auto si schianta contro la vetrina di un negozio: ferito il conducente L'incidente si è verificato nella notte in via Trento, nella zona del lungomare di Salerno: l'uomo ha perso il controllo dell'auto, che ha terminato la sua corsa in una vetrina.

A cura di Valerio Papadia

L'incidente di questa notte a Salerno

Rocambolesco incidente, nella notte appena trascorsa, a Salerno: un'automobile si è schiantata contro la vetrina di un negozio di abbigliamento; l'incidente si è verificato intorno alle 4 in via Trento, sul lungomare di Salerno. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente della vettura ne ha perso il controllo e, dopo aver impattato e divelto alcuni dissuasori posti sul marciapiedi, la vettura ha terminato la sua corsa contro la vetrina dell'esercizio commerciale; l'auto si è infine ribaltata su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si sono adoperati per estrarre il conducente dall'abitacolo della vettura: l'uomo è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118 – intervenuti anche loro, nel frattempo, sul posto – e non avrebbe riportato, per fortuna, gravi conseguenze. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti, infine, anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso al fine di determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto.