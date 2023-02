Salerno, 60 chili di cocaina scoperti su una nave in porto: la droga nascosta tra la frutta esotica L’ingente quantitativo di sostanza stupefacente è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza a bordo della motonave “Victoria L”, proveniente dal Sud America. Due persone sono state arrestate in flagrante.

A cura di Valerio Papadia

Nella mattinata di ieri, martedì 7 febbraio, la Guardia di Finanza ha operato un blitz nel Porto di Salerno per controllare l'origine e la qualità delle merci in arrivo: proprio nell'ambito dei controlli, i militari delle Fiamme Gialle hanno scoperto e sequestrato 60 chili di cocaina. L'ingente quantitativo di droga è stato sequestrato in un container merci che si trovava a bordo della motonave "Victoria L", giunta al Porto di Salerno dal Sud America.

Due persone arrestate in flagrante: cercavano di recuperare la droga

Il sequestro dei 60 chili di droga trae origine da un'attività di monitoraggio operata dal personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Salerno e dalla Guardia di Finanza della città campana. Dietro l'apparente copertura di frutta esotica che il container merci avrebbe dovuto contenere, è stato scoperto il carico di cocaina; contestualmente alla scoperta dei 60 chili di cocaina, i militari delle Fiamme Gialle hanno arrestato due persone, scoperte in flagrante mentre cercavano di recuperare il carico.

Quasi 400 chili di droga sequestrati a Salerno in 7 mesi

Il sequestro dei 60 chili di cocaina operato ieri è soltanto l'ultimo di una serie di sequestri che, dalla scorsa estate, ha visto impegnati i militari della Guardia di Finanza a Salerno. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato effettuato lo scorso gennaio: 177 chili di droga. E ancora: 18 chili nel luglio del 2022 e 61 chili nell'ottobre dello scorso anno.