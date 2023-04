Salerno, donna muore soffocata da un boccone di mozzarella mentre pranza col marito Tragedia in zona Pastena: una donna è rimasta soffocata da un boccone di mozzarella, inutili i tentativi del marito di aiutarla e l’intervento del 118.

A cura di Nico Falco

Una 52enne è morta nel primo pomeriggio di oggi a Salerno, soffocata da un pezzo di mozzarella nella sua abitazione di via Trento, in zona Pastena. Nell'appartamento, a seguito della chiamata del marito, è intervenuto il 118, ma all'arrivo dei soccorsi non c'era già più nulla da fare: la donna era già deceduta.

Secondo una prima ricostruzione, che resta per il momento al vaglio, la tragedia sarebbe avvenuta durante il pranzo. La donna era a tavola col marito quando un boccone le sarebbe andato di traverso e avrebbe accusato gravi difficoltà respiratorie. L'uomo avrebbe cercato di aiutarla e, dopo aver tentato inutilmente di farle sputare il pezzo, avrebbe subito allertato i soccorsi.

Quando l'ambulanza ha raggiunto l'appartamento, però, era già troppo tardi. Il marito della vittima, ascoltato durante le fasi di ricostruzioni, ha spiegato che la donna aveva appena ingerito un pezzo del latticino; con tutta probabilità è stato quello a bloccarle la trachea, causando l'asfissia e il decesso.