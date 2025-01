video suggerito

Sale sul tetto per pulire la canna fumaria, cade e muore: tragedia a Sant'Agata de' Goti Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era salita sul tetto per controllare e pulire la canna fumaria. Durante il lavoro, ha perso improvvisamente l'equilibrio ed è caduto nel vuoto.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Tragedia a Faggiano, frazione di Sant'Agata de' Goti, in provincia di Benevento. Un drammatico incidente ha spezzato la vita di un uomo, precipitato dal tetto della propria abitazione.

La vittima era salita sul tetto per pulire la canna fumaria

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era salita sul tetto per controllare e pulire la canna fumaria, un’attività comune in questo periodo dell’anno per prevenire incidenti domestici. Tuttavia, qualcosa è andato storto: l'uomo è scivolato all'improvviso mentre era impegnato nel lavoro, perdendo l’equilibrio e precipitando nel vuoto.

Il volo di diversi metri e il violento impatto a terra non gli hanno lasciato scampo. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, i medici non hanno potuto fare altro per salvargli la vita.

Chi era la vittima: un poliziotto stimato da tutti

Secondo quanto riportato dai media locali, la vittima è un poliziotto di 50 anni, in servizio presso la squadra a cavallo della polizia di Stato di Caserta. Un professionista conosciuto e stimato sia sul lavoro che nella comunità di Sant’Agata de’ Goti.

Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri e i vigili urbani per effettuare i rilievi del caso e chiarire ogni dettaglio sulla dinamica dell’incidente. La salma è stata esaminata dal medico legale, il dottor Francesco La Sala, su disposizione degli inquirenti.

Intanto, la notizia della tragediai ha sconvolto l’intera comunità locale, che si è stretta intorno ai familiari della vittima. I funerali sono previsti per domani e si prevede una grande partecipazione da parte di amici, colleghi e conoscenti.