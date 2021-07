Partiti i saldi dell’estate 2021 in Campania. La Regione ha fissato ad oggi, sabato 3 luglio 2021, l’avvio ufficiale e nelle vetrine di molti negozi, già da questa mattina, è possibile vedere i cartelli con i super-sconti di stagione che vanno dal 30 fino al 70%. Ma i commercianti non ci stanno. “Saldi partiti con troppo anticipo – commenta Roberta Bacarelli, presidente di Federmoda Confcommercio – noi avevamo proposto il 18 luglio, per riprendere fiato dopo la crisi del Coronavirus”.

L’ira delle boutique: “Noi mai interpellate”

“Finalmente – spiega Bacarelli – la Regione si è degnata di ufficializzare la data dei saldi da noi tanto richiesta. Purtroppo a differenza delle altre regioni questa data è stata resa nota tardi creando non poche difficoltà ai commercianti. Non siamo mai stati interpellati pur avendo più volte proposto la data del 18 luglio”. Pochi intanto i clienti finora arrivati nei negozi, anche per il poco preavviso dell’avvio dei saldi. In molti, infatti, hanno lamentato la scarsa pubblicità data all’evento negli scorsi giorni.

Confcommercio: “Serve un piano per i saldi invernali”

Roberta Bacarelli, presidente di Federmoda Confcommercio, auspica quindi che “tutto cambi per i saldi invernali con un tavolo di confronto tra le associazioni di commercianti e la Regione”. L'associazione di categoria non concorda con la decisione di far partire i saldi oggi 3 luglio perché “data troppo anticipata. Dopo un anno di pandemia si è ricominciato a lavorare da appena un mese e vendere capi con poca marginalità certo non è di aiuto al settore”. I commercianti di Confcommercio avevano chiesto di partire con i saldi il 18 luglio per poter avere una boccata d'ossigeno.