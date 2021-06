Manca ancora la data dei saldi estivi in Campania per il 2021. Bisognerà ancora aspettare quindi per approfittare dei super-sconti per comprare costumi, magliette e pantaloncini. La Regione non ha ancora indicato il giorno per la partenza, molto atteso da tutti i commercianti del settore moda – 15mila imprese nella regione – come una boccata di ossigeno dopo la crisi del Coronavirus. Confcommercio Campania lancia la proposta: “Partiamo il 18 luglio – spiega a Fanpage.it il direttore generale Pasquale Russo – Abbiamo chiesto alla Regione ripetutamente, come è sempre avvenuto, di parlarne, ma siamo ancora fermi”.

Confcommercio: “Campania unica in Italia senza una data”

“La Campania – commenta Roberta Bacarelli, stilista e Presidente di Federmoda-Confcommercio Campania – è l’unica regione italiana a non aver stabilito ancora la data di inizio dei Saldi estivi, dopo che le altre hanno deliberato in materia già diverse settimane fa. Questo incomprensibile ed ingiustificabile ritardo sta mettendo in enormi difficoltà le imprese del settore Moda, le quali hanno la necessità di programmare con grande anticipo gli assortimenti ed il magazzino. Non dimentichiamo che il nostro è uno dei settori più colpiti dalla pandemia e meriterebbe una maggiore attenzione”.

“La Regione – prosegue Bacarelli – si è sottratta sino ad ora ad un confronto reale, rinunciando così a verificare le reali esigenze del mercato e delle imprese per poi assumere una decisione, come sempre si è fatto in passato. Non dimentichiamo che, grazie al nuovo Testo Unico regionale sul Commercio, vige il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio dei Saldi, motivo in più per decidere al più presto la data. Rivolgiamo perciò un appello all’Assessore alle Attività Produttive Antonio Marchiello, affinché ci convochi con urgenza per ascoltare la voce delle imprese e poi deliberare a ragion veduta”.