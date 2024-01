Sala abusiva nel ristorante del Casertano, arriva la Polizia Locale e la sequestra Blitz della Polizia Locale di Caserta in un ristorante di Falciano. Sala sequestrata e titolare denunciato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

La sala del ristorante è abusiva. Arrivano gli agenti della Polizia Locale e la sequestrano. Il blitz a Falciano, frazione di Caserta. I caschi bianchi, guidati dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, hanno ispezionato un'attività di ristorazione della zona, nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzato a reprimere il fenomeno del “mattone selvaggio”.

Dal controllo documentale e dalla verifica dei luoghi, gli agenti della Polizia Locale congiuntamente a personale tecnico in servizio presso l’Ente, hanno scoperto che era stata realizzata una copertura di circa 100 metri quadrati e ricavata una sala adibita alla seduta degli avventori. Ma i lavori, secondo i primi accertamenti, sarebbero avvenuti in dispregio alle normative vigenti in materia edilizia.

La sala è risultata, infatti, priva dei titoli autorizzativi previsti dalle normative vigenti in materia Edilizia. Per questi motivi, è stata posta sotto sequestro di Polizia Giudiziaria. A quel punto, per il titolare è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.