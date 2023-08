Sagra della Trippa e del Prosciutto di Fimiani dal 10 al 13 agosto a Castel San Giorgio A Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, via alla Sagra della Trippa e del Prosciutto di Fimiani dal 10 al 13 agosto 2023.

A cura di Giuseppe Cozzolino

A Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, tutto pronto per la 22esima edizione della Sagra della Trippa e del Prosciutto di Fimiani. Sagra che si svolgerà, come da tradizione, davanti la locale Chiesa di San Giuseppe, come continuazione della processione e della festa di un tempo, quando ai devoti del Santo veniva offerto un panino al prosciutto crudo. La sagra, dal 10 al 13 agosto, si incentrerà sulla trippa, pietanza tipica di Castel San Giorgio, che verrà proposta in più varianti: ai fagioli, ai funghi, in insalata. Una tradizione che dura da ventidue anni e portata avanti dall'Associazione Circolo di San Giuseppe.

Oltre alla trippa, altra grande protagonista saranno le Lagane con Ceci e Prosciutto, altro piatto tipico locale. Ci sarà ovviamente musica dal vivo, balli latino-americani e musica da liscio, che renderanno uniche le serate di Castel San Giorgio. L'evento è gratuito: e anche in questo caso, vista la sua posizione geografica, si attendono numeri da record. Castel San Giorgio, a due passi da Mercato San Severino, è facilmente raggiungibile da Napoli, Salerno ed Avellino. Fimiani, quartiere di Castel San Giorgio, si prepara insomma a diventare il "piccolo centro del mondo" con la sua sagra più caratteristica.