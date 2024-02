Russell Crowe, concerto a Pompei il 9 luglio, biglietti disponibili da metà febbraio Unica tappa del Sud Italia, all’Anfiteatro degli Scavi, a luglio. Biglietti in prevendita a breve. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

L'attore Russell Crowe, premio Oscar, è stato al Festival di Sanremo anche per annunciare anche il suo tour musicale che avrà una sola tappa al Sud Italia, ovvero a Pompei, il 9 luglio 2024, all'Anfiteatro degli Scavi. I biglietti saranno in vendita online su Ticketone da lunedì 12 febbraio 2024.

La "Russell Crowe & The Gentlemen Barbers" ridarà vita a brani iconici, attraverso nuovi arrangiamenti .I rapporti all'interno della band risalgono a 30 anni fa. David Kelly (batteria) e Stewart Kirwan (tromba) erano membri dei Thirty Odd Foot of Grunts, oltre a suonare con Crowe in The Ordinary Fear of God, che includeva Stuart Hunter (piano) e Chris Kamzelas (chitarra). James Haselwood (basso) si è inserito perfettamente all'interno della band che vede anche le splendide voci di Stacey Fletcher, Susie Ahern e Britney Theriot. Spiega l'artista:

È fluido, è come un festival in cui raduno artisti che stimo, musicisti e cantastorie, e mettiamo su uno spettacolo".L'idea è nata nel 2009 in un pub fuori Londra e da allora è andata avanti.