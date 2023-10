Rubato l’oro dalla statua della Madonna nella Chiesa del Carmine di Altavilla Silentina Rubati i monili in oro della Madonna del Carmelo nella chiesa del Carmine di Altavilla Silentina, nel Salernitano. Indagano i carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Rubato l'oro della Madonna del Carmelo nella chiesa del Carmine di Altavilla Silentina, in provincia di Salerno. Ad accorgersi del furto il custode della chiesa, che ha poi allertato immediatamente il parroco. Sulla vicenda indagano i carabinieri, ma la comunità cittadina è letteralmente sotto shock per il furto, considerato a tutti gli effetti una sorta di sacrilegio.

Ad avere agito sarebbe stata più di una persona: il bottino consiste in oggetti ornamentali in oro che adornavano la statua della Madonna del Carmelo, ovvero anelli, catenina, bracciale ed orecchini. Dopo la scoperta dell'ammanco, il custode ha avvertito subito il parroco che, in un primo momento, ha verificato che non fossero stati rimossi magari per semplici pulizie o altro. Ma di fronte al riscontro negativo, il parroco ha dovuto chiamare così i carabinieri della stazione di Altavilla Silentina per comunicare l'avvenuto furto. Non ci sarebbero telecamere interne nella Chiesa, come riportato anche in Rete da alcuni fedeli, che sui propri canali social si sono detti sgomenti per quanto accaduto. Sulla vicenda indagano ora i militari dell'Arma carabinieri, che non escludono alcuna pista. La statua della Madonna del Carmelo, che risale al 1841, non ha riportato invece danni.