Rubato il defibrillatore pubblico a Piazza Dante, i cittadini: “A Napoli solo inciviltà” Rubato il defibrillatore pubblico da Piazza Dante. Rabbia dei cittadini: “Che inciviltà”. Il consigliere De Stasio scrive a Manfredi chiedendone il ripristino.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Quel che resta del defibrillatore

Rubato il defibrillatore pubblico installato a Piazza Dante, nel cuore di Napoli. Lo hanno segnalato alcuni cittadini che vivono in zona, che hanno avvisato poi il consigliere della seconda municipalità Pino De Stasio, che ha subito "scritto agli uffici competenti l’accaduto, chiedendo l’immediata sostituzione". Ma in molti si sono detti stufi di questi episodi.

"Napoli ormai regno di incivili", "Che barbarie", "Meno male che in zona c'è una farmacia con defibrillatore, nel caso qualcuno ne dovesse avere bisogno". I commenti dei cittadini, indignati per questo furto non si sono fatti attendere. In tanti sono amareggiati per la vicenda, ma c'è anche chi chiede più forze dell'ordine in zona, per "scoraggiare" eventuali furti simili in futuro. Non è la prima volta, infatti, che accadono episodi simili. Non è escluso che qualche telecamere in zona possa aver ripreso i ladri mentre portavano via il defibrillatore dalla colonnina dove era stato installato. Intanto, il consigliere della Seconda Municipalità Pino De Stasio ha subito inviato una pec al sindaco Gaetano Manfredi dopo la vicenda:

Gentile Sindaco,

In qualità di Consigliere della seconda municipalità mi corre l'obbligo segnalare che il defibrillatore sito nella parte superiore della Metro Dante, è stato rubato e la pensilina vandalizzata.

La prego attivare gli uffici competenti per le azioni che impongono l'immediata integrazione di questo importante strumento di pronto soccorso primario messo dal Comune di Napoli alcuni mesi fa.

La saluto cordialmente