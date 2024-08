video suggerito

Rubati i rubinetti dei bagni alla Municipalità di Pianura, gli uffici si allagano La sede del Comune di Napoli a Pianura oggetto di raid vandalici a luglio. Danni per 48mila euro. Ora si installeranno le grate alle finestre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Rubati i rubinetti dei bagni nella sede della IX Municipalità di Pianura. Distrutti lavandini e wc. Gli uffici si allagano. Il palazzo comunale nel mirino dei vandali, che lo scorso mese di luglio si sono resi protagonisti di varie incursioni, provocando danni per 48mila euro. Adesso il Comune di Napoli, assieme alle dovute riparazioni, installerà anche le grate alle finestre per impedire nuovi accessi. Palazzo San Giacomo è stato costretto ad approvare una delibera per i lavori urgenti per ripristinare le condizioni di sicurezza della sede, "oggetto di atti vandalici e furto della rubinetteria dai servizi igienici". Ieri era toccato alla sede della Municipalità di Poggioreale chiudere per allagamento, dopo la rottura di un tubo.

Le incursioni dei ladri nel mese di luglio

Nel mese di Luglio 2024, in vari episodi, i dipendenti della Sede Municipale di Pianura, hanno informato il Direttore della Municipalità che l’edificio è stato oggetto di incursione da parte di ignoti che hanno asportato la rubinetteria nonché distrutto gli apparecchi igienico – sanitari completi di accessori, danneggiando le porte e le finestre prospicienti l’ingresso. Sui luoghi sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri per gli accertamenti del caso. L'asportazione della rubinetteria ha prodotto l'allagamento dei locali e pertanto si è reso necessario chiudere i relativi servizi igienici.

Adesso saranno montate le grate

Per scongiurare nuove incursioni, il Comune ha deciso di potenziare i sistemi anti intrusioni. Saranno installate delle inferriate metalliche di protezione agli infissi. Blindare la sede, insomma, dove sono custoditi, peraltro, anche documenti sensibili, che vanno protetti. Le lavorazioni previste consistono nella posa in opera di apparecchi igienico – sanitari completi di accessori, della rubinetteria, ripristino dell’impianto idraulico di carico e di scarico, ripristino dei rivestimenti e pavimenti danneggiati, rifacimento degli intonaci, stuccatura rasatura e tinteggiature delle pareti interessate. Inoltre si prevede la sostituzione di alcuni infissi esterni danneggiati o ammalorati e l’installazione di inferriate metalliche di protezione agli infissi.