Tubo rotto, tutti a casa: allagata la sede della Municipalità IV Poggioreale Chiusa per allagamento la sede della IV Municipalità di Poggioreale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Chiusa per allagamento la sede della IV Municipalità di Poggioreale in via Emanuele Gianturco. Sul posto i tecnici del Comune di Napoli che stanno cercando di individuare l'origine delle perdite per eseguire le necessarie riparazioni, nel tempo più breve possibili. Secondo le prime ricostruzioni, nell'ultimo weekend di sabato 3 e domenica 4 agosto, si sarebbe verificata, per motivi ancora da accertare, la rottura di una tubatura tra terzo e secondo piano. Questa mattina per i dipendenti comunali l'amara sorpresa.

Quando sono entrati in sede, hanno trovato gli uffici completamente allagati. Il palazzo comunale è stato quindi chiuso al pubblico, per consentire le operazioni di manutenzione.