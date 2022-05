Rubata la statua di Gesù in memoria di Ciro Modugno, ucciso a 15 anni in un incidente stradale Rubata la statua di Gesù posta in memoria di Ciro Modugno, rimasto ucciso a 15 anni in un incidente stradale. La madre: “Si tratta della seconda volta”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Rubata per la seconda volta una statua di Gesù in memoria di Ciro Modugno, il 15enne rimasto ucciso in un incidente stradale a Casal di Principe, nel Casertano, lo scorso ottobre. Per quella morte, è stato condannato ad aprile l'uomo che era alla guida dell'automobile che colpì il giovane casertano a 7 anni e 4 mesi: nelle scorse settimane era stata montata anche una statua di Gesù nel luogo dove era avvenuta la tragedia, assieme ad una panchina bianca in memoria della giovane vittima. Statua che però è sparita: ed è già la seconda volta che accade, ricorda la madre Nunzia Covelli. La vicenda era accaduta lo scorso 10 ottobre del 2021, quando Ciro Modugno era rimasto ucciso in un incidente tra un'auto e la moto su cui viaggiava. Lo scorso 8 aprile era stato condannato a 7 anni e 4 mesi l’uomo ritenuto responsabile della morte del 15enne. L'uomo, si era scoperto, era poi sotto l'effetto di alcol e droga.

"Quando l'ho scoperto, mi è preso un colpo al cuore", ha spiegato la madre Nunzia, "viviamo in una società brutta, dove non rispetta nemmeno Nostro Signore". Già lo scorso 3 maggio era stata rubata una prima volta. Ma la madre aveva deciso di comprarne un'altra identica, e dopo 14 giorni la storia si è ripetuta: nella notte tra il 17 ed il 18 maggio è sparita di nuovo, rubata da ignoti. "Ho presentato regolare denuncia ai carabinieri, perché quella statuina ha un grande valore affettivo per me e per la comunità di Casal di Principe, poiché appartiene a un angelo. Sottolineo che la morte di mio figlio non è stata di lezione, poiché ogni giorno su quella strada qualcuno rischia la vita. Sarebbe opportuno installare al più presto telecamere, anche per tutelare i ragazzi ed evitare altre morti come quella di Ciro", ha concluso Nunzia Covelli.