Incidente tra scooter e auto, Ciro muore a 15 anni, lutto a Casal di Principe (Caserta) È deceduto nell’ospedale Moscati di Aversa Ciro M., il 15enne di Casal di Principe (Caserta) coinvolto in un grave incidente stradale ieri sera lungo il corso Umberto I. Il giovane era arrivato al Pronto Soccorso in condizioni disperate. L’intera comunità era rimasta scossa, domani ci sarebbe stato un camper dell’Avis per raccogliere le donazioni di sangue.

A cura di Nico Falco

Non ce l'ha fatta Ciro M., il 15enne di Casal di Principe, in provincia di Caserta, rimasto vittima di un incidente in scooter nella serata di ieri, domenica 10 ottobre: il ragazzo, ricoverato nell'ospedale Moscati di Aversa, dove era arrivato in condizioni gravissime, è deceduto oggi. Sulla dinamica sono in corso accertamenti, oltre allo scooter su cui viaggiava il giovane sono state coinvolte due automobili.

Lo schianto era avvenuto lungo il corso Umberto I. La notizia aveva molto scosso la cittadina del Casertano dove il ragazzo viveva. Questa mattina dalla comunità era partita una raccolta sangue per aiutarlo, e domani mattina, 12 ottobre, dalle 16 alle 20 ci sarebbe stato un camper dell'Avis per le donazioni. Gli sforzi dei sanitari, però, si sono rivelati vani: troppo gravi le ferite riportate. Moltissimi in queste ore i messaggi di cordoglio comparsi sui social, accompagnati anche dalla fotografia del ragazzo. Il giovane era stato soccorso in condizioni disperate dal 118 e trasportato d'urgenza in ospedale, ma nonostante i tentativi di tenerlo in vita il suo cuore ha smesso di battere.

"È una di quelle notizie che non si vorrebbe ricevere – è il commento di Renato Natale, sindaco di Casal di Principe – si resta senza parole davanti al dolore dei familiari e degli amici. Siamo vicini a chi in questo momento è colpito nei suoi affetti più cari". L'incidente è ancora in via di ricostruzione, sul posto ieri sera sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi; nell'impatto il ragazzo sarebbe stato disarcionato dal mezzo e sarebbe finito violentemente a terra. Con tutta probabilità la salma verrà sottoposta a sequestro per procedere nei prossimi giorni con l'autopsia.