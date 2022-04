Ciro Modugno, investito e ucciso a 15 anni: responsabile condannato a 7 anni, guidava ubriaco e drogato Condannato a 7 anni e 4 mesi l’uomo ritenuto responsabile della morte del 15enne, investito e ucciso a Casal di Principe (Caserta) il 10 ottobre del 2021.

A cura di Valerio Papadia

È stato condannato il responsabile della morte di Ciro Modugno, ragazzino di soli 15 anni, investito e ucciso il 10 ottobre del 2021 a Casal di Principe, nella provincia di Caserta. Il Tribunale di Napoli Nord ha condannato l'uomo, un 30enne, a 7 anni e 4 mesi di reclusione, riconoscendo tutte le aggravanti: la guida sotto l'effetto di alcool e droghe e l'alta velocità nonostante stesse percorrendo un centro abitato. "Finalmente un po' di giustizia. Per noi è una soddisfazione, poiché in questi mesi siamo stati vicini alla sua mamma e abbiamo combattuto insieme a lei. Continueremo a lottare affinché tutte le vittime della strada e le loro famiglie ottengano giustizia" il commento di Alberto Pallotti ed Elena Ronzullo, presidenti rispettivamente dell'Associazione Familiari e Vittime della Strada Odv e dell'Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada, che si erano costituite parti civili nel processo.

La mamma di Ciro Modugno: "Mi aspettavo una pena più forte"

Al processo era presente anche la mamma di Ciro Modugno, Nunzia Covelli, che ha dichiarato: "Finalmente arriva una condanna, anche se mi aspettavo una pena più forte. Purtroppo, viviamo in Italia, dove noi mamme dei ragazzi vittime della strada non possiamo contare su una giustizia giusta. Questa pena così lieve non sarà certo di esempio per tante altre persone, che si sentiranno in dovere di mettersi al volante dopo aver assunto stupefacenti. Sono delusa della legge italiana".

L'incidente in cui ha perso la vita Ciro Modugno

Nella tarda serata del 10 ottobre dello scorso anno, Ciro Modugno stava percorrendo corso Umberto I, nel centro di Casal di Principe, a bordo del suo scooter, quando venne investito da un'automobile, che a folle velocità invase la corsia sulla quale si trovava il 15enne. Soccorso dal 118, purtroppo, il ragazzino morì qualche ora dopo in ospedale, a causa della gravità delle ferite riportate nell'incidente. Le indagini condotte dai carabinieri, invece, rivelarono che il conducente dell'automobile, all'epoca dei fatti 29enne, si era messo al volante sotto l'effetto di alcool e sostanze stupefacenti.