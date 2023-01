Rubano un’auto ma non riescono a farla partire: arrestati mentre la spingono Tre giovani sono stati arrestati dalla Polizia tra Napoli e Casoria: stavano spingendo un’automobile che era stata rubata pochi minuti prima ad Afragola.

A cura di Nico Falco

Un'auto con due persone a bordo che procedeva nella notte a fari spenti, spinta da un'altra vettura guidata da una terza persona. È la scena che si sono trovati davanti gli agenti del commissariato di Secondigliano mentre pattugliavano il territorio tra Casoria e Napoli, alle spalle dell'aeroporto di Capodichino. Gli agenti si sono avvicinati per un controllo, scoprendo così che non si trattava di un automobilista rimasto in panne: erano tre ladri, con addosso ancora gli arnesi da scasso.

I poliziotti hanno intercettato le due automobili in via Giovanni Pascoli, la strada che dal confinante comune di Casoria conduce verso il quartiere di Poggioreale. Le due vetture sono state immediatamente bloccate e i tre sono stati identificati in Tommaso Bencivenga, 26enne residente ad Afragola, e Gennaro Monaco e Michael Scognamiglio, rispettivamente 20 e 19 anni, entrambi residenti ad Arzano. Nel corso dell'intervento uno dei giovani ha cercato di disfarsi di un cacciavite, che è stato però recuperato.

Esaminando l'automobile che veniva spinta, gli agenti hanno appurato che l'accensione era stata manomessa: nel nottolino era infilato un altro cacciavite. Evidentemente avevano tentato di metterla in moto e, non riuscendoci, avevano deciso di portarla via con l'aiuto della seconda vettura, scegliendo una strada isolata per limitare le possibilità di venire notati. Dai successivi accertamenti è emerso che la vettura era stata rubata pochi minuti prima in via Risorgimento, ad Afragola. I tre, che hanno tutti precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto aggravato mentre l'automobile è stata restituita al legittimo proprietario.