Rubano due scooter a Napoli, i ladri hanno 16 e 17 anni: addosso anche droga e una pistola, arrestati I due minorenni sono stati rintracciati dai carabinieri nella Galleria Laziale: dopo una breve fuga a piedi, i giovanissimi ladri sono stati bloccati dai militari.

A cura di Valerio Papadia

Lo scooter dietro funge da locomotiva, mentre il conducente con un piede spinge lo scooter che ha davanti: è questa l'immagine che descrive il cosiddetto "furto a spinta", il cui nome appare chiaro. È proprio questa la scena a cui, questa notte, hanno assistito i carabinieri all'interno della Galleria Laziale di Napoli, che collega Mergellina e Fuorigrotta: uno scooter che ne spingeva un altro, in sella i rispettivi conducenti con il casco semi-integrale a coprirgli il volto.

Notata la scena, i militari dell'Arma comprendono cosa stia accadendo e si lanciano subito all'inseguimento; dal canto loro, i due conducenti abbandonano i mezzi e si danno alla fuga a piedi. Fuga che dura soltanto pochi metri, visto che altre gazzelle dei carabinieri gli sbarrano la strada. Ai due malviventi vengono così tolti i caschi, la cui assenza rivela il viso di due giovanissimi: e infatti hanno soltanto 16 e 17 anni.

Entrambi gli scooter sui quali viaggiavano i minorenni sono stati rubati; inoltre, i due ragazzi nella fuga hanno abbandonato per strada anche una pistola scenica, privata del tappo rosso, nonché un panetto di hashish di 75 grammi. I due minori sono stati così arrestati per ricettazione, furto in concorso, detenzione di munizionamento, detenzione di droga a fini di spaccio e porto abusivo di arma giocattolo senza tappo rosso: sono stati portati nel Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei. I due scooter sono invece stati restituiti ai legittimi proprietari.