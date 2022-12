Ruba vino e champagne nel ristorante per 700 euro e finisce in carcere a Natale Il furto in un ristorante a Castellammare di Stabia in via Filosa. L’uomo aveva portato via 10 bottiglie.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Ruba vino e champagne per un valore di 700 euro in un ristorante a Castellammare di Stabia, dopo aver forzato la porta, ma viene beccato dai carabinieri con il bottino. Nei guai un 56enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri oggi, 25 dicembre 2022, e portato in carcere, dove resterà nel giorno di Natale in attesa del giudizio.

Il furto in un ristorante a Castellammare

Il furto è avvenuto questa mattina. Nel mirino un ristorante di via Filosa, a Castellammare. Il ladro, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe portato via 10 bottiglie tra vino e champagne per un valore di circa 700 euro. Ma è tato sorpreso poco dopo aver forzato la porta del ristorante.

I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia lo hanno arrestato per furto aggravato. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Il 56enne, invece, è ora in carcere, in attesa di giudizio.

Il 17 dicembre scorso a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, un ladro si era introdotto, di notte, in un ristorante e aveva rubato un salvadanaio pieno di soldi. Quei soldi che i gestori del ristorante stavano raccogliendo per devolverli al reparto neonatale dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, destinati dunque ai bambini.

A Pozzuoli, lo scorso settembre, i ladri avevano fatto visita al ristorante Confini Restaurant di via Napoli. Ma il ladro non sapeva di essere stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza interne. I proprietari lo hanno denunciato. Il video ripreso dalle telecamere di videosorveglianza interne è finito poi in rete.