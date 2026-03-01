napoli
Video thumbnail

Ruba un’auto, si schianta e si capovolge, tenta di rubarne un’altra e viene linciato dalla folla

L’episodio vicino al supermercato Lidl della Circumvallazione esterna, all’altezza di Villaricca. Sul posto la polizia che l’ha fermato e salvato dal pestaggio.
A cura di Pierluigi Frattasi
Immagine

Ruba un'auto, ma si schianta e si capovolge sulla Circumvallazione esterna di Napoli. Poi tenta di rubarne un'altra con a bordo una famiglia con bimbi, ma viene bloccato dalla folla che tenta di linciarlo. Salvato dal pestaggio dalle forze dell'ordine che lo hanno bloccato. L'episodio è accaduto nelle scorse ore tra Giugliano in Campania e Villaricca, all'altezza del supermercato Lidl che si trova sulla circumvallazione, anche chiamata la strada americana. A denunciarlo il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che commenta: "Scene inaccettabili quelle che arrivano da Giugliano, fotografia di un territorio dove la violenza sembra essere fuori controllo".

Ladro d'auto linciato dalla folla a Villaricca

"A Giugliano – racconta il parlamentare ambientalista – un uomo probabilmente in stato di alterazione ruba una Panda grigia e fugge schiantandosi contro la rotonda della Lidl sulla Circumvallazione esterna che collega il comune con Villaricca. Dopo essere stato estratto dal veicolo che si era ribaltato per il forte impatto tenta di rubare un’altra auto all’interno della quale, secondo le prime testimonianze, c’erano due donne con alcuni minori. La reazione dei presenti è stata immediata. Dopo averlo bloccato, evitando un nuovo furto, hanno iniziato a colpirlo con calci e pugni. L’arrivo delle forze dell’ordine ha sottratto l’uomo dal linciaggio". "Solo per un caso – secondo Borrelli – non ci sono vittime". "Siamo stanchi delle follie dei criminali di strada – conclude il deputato – che troppe volte hanno causato la morte di vittime innocenti. In quest’area serve un rafforzamento dei controlli sul territorio e maggiore attenzione a quelle sacche di degrado che possono generare episodi gravissimi come quello accaduto".

Cronaca
Incidenti stradali
Immagine
napoli
