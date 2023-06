Ruba un’auto, poi accoltella un poliziotto: 55enne arrestato sulla Tangenziale di Napoli Il poliziotto è stato colpito di striscio dal fendente e non ha riportato gravi ferite; il 55enne è invece stato portato in carcere.

A cura di Valerio Papadia

Ha rubato un'auto e dopo la fuga, quando è stato braccato dalla Polizia di Stato, ha accoltellato uno degli agenti: un uomo di 55 anni, con precedenti, è stato così arrestato a Napoli. La vicenda risale alla mattinata di ieri, martedì 20 giugno: i Falchi della Squadra Mobile della Questura partenopea intervengono in via Pasquale Ciccarelli, alla periferia Est della città, in seguito alla segnalazione di un furto d'auto; il proprietario della vettura racconta agli agenti che poco prima un malvivente, dopo averlo minacciato con un coltello, si era impossessato della sua automobile.

Grazie al Gps installato sul veicolo, i poliziotti lo hanno rintracciato in una piazzola di sosta della Tangenziale di Napoli, nei pressi dell'uscita Fuorigrotta. Alla vista degli agenti, il ladro ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato: in quel momento, il 55enne ha estratto un coltello, che era occultato sotto il sedile di guida, e ha colpito uno degli agenti; fortunatamente, il poliziotto è stato colpito di striscio e non ha riportato gravi ferite.

Soltanto dopo una breve colluttazione il 55enne – S.C. le sue iniziali – è stato disarmato e bloccato: l'uomo è stato così arrestato per rapina, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. Dopo l'operazione, l'automobile rubata è stata restituita al legittimo proprietario.