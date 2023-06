Ruba oggetti sacri in chiesa, ma poi si pente: il ladro restituisce tutto La vicenda arriva da Cervinara, nella provincia di Avellino: il ladro, dopo aver rubato un calice e altri oggetti in chiesa, si è pentito e ha restituito la refurtiva.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Lo si potrebbe definire un ladro gentiluomo, per citare l'appellativo con cui viene solitamente indicato Arsenio Lupin. Sì perché il malvivente, dopo aver messo a segno un furto in chiesa, si è pentito e ha deciso di restituire la refurtiva. La vicenda arriva da Cervinara, piccola cittadina della provincia di Avellino, dove ieri, giovedì 29 giugno, un furto nella chiesa di Maria Santissima di Montevergine ha indignato e sconvolto la comunità. Come riporta il sito Il Caudino, infatti, nella mattinata di ieri qualcuno si è introdotto nella chiesa e ha rubato un prezioso calice e altri oggetti sacri utilizzati durante le funzioni religiose.

La svolta, con sorpresa, è arrivata nel pomeriggio di ieri, quando il ladro, evidentemente pentito, ha deciso di fare ritorno nella piccola chiesa che sorge nella frazione Pantanari per restituire la refurtiva. Il calice e gli altri oggetti sacri trafugati, infatti, sono stati rinvenuti su uno dei banchi del luogo di culto. Il gesto del ladro redento ha restituito gioia e serenità alla comunità, che ha apprezzato e ha deciso di perdonare il malvivente.