Ruba lo scooter al postino, 57enne arrestato dalla polizia a Napoli L’uomo ha rubato uno scooter di Poste Italiane in zona Arenella, ma è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ha rubato lo scooter a un postino: è accaduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 novembre, all'Arenella, quartiere collinare di Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 57 anni, già noto alle forze dell'ordine. Gli agenti del commissariato Vomero, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti su disposizione della Centrale Operativa in via De Dominicis, dove era stato segnalato il furto di uno scooter di Poste Italiane.

I poliziotti si sono messi subito alla ricerca del mezzo a due ruote rubato e, poco dopo, mentre transitavano in via Niutta, all'angolo con piazzetta Arenella, lo hanno individuato: alla vista degli agenti, il ladro ha abbandonato il mezzo e ha tentato la fuga, ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato dai poliziotti, che lo hanno trovato in possesso di alcuni attrezzi atti allo scasso.

Per il 57enne – V.A. le sue iniziali – con precedenti di polizia, è scattato l'arresto per furto. Lo scooter rubato è invece stato restituito a Poste Italiane.

A Pozzuoli, nella provincia di Napoli, un uomo di 24 anni è invece stato arrestato dopo aver rubato un camion dei rifiuti. Il giovane – già noto alle forze dell'ordine – ha approfittato di un momento di distrazione dei netturbini e si è messo alla guida del camion: la sua corsa è durata poco, dal momento che il 24enne si è schiantato contro un muro.

Il giovane – che non ha riportato ferite nell'impatto – è stato così raggiunto dai carabinieri di Pozzuoli e arrestato per furto aggravato; il camion dei rifiuti, che ha riportato qualche ammaccatura, dopo i rilievi del caso è stato invece restituito ai legittimi proprietari.