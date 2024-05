video suggerito

Ruba la borsa di una donna durante la messa: arrestato anche 2 giorni prima per furto Arrestato a distanza di due giorni per aver rubato una borsetta durante la messa: era già stato arrestato per il furto di un'auto e una bici elettrica.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ha rubato la borsetta di un'anziana durante la messa, ma è stato beccato: a sorprendere i carabinieri, però, era stato il fatto che fosse stato arrestato anche due giorni prima, dopo che aveva rubato un'automobile ed una bici elettrica, per poi fuggire lungo la Statale Sorrentina. In pratica due arresti a distanza di due giorni per un 29enne della provincia di Napoli e già noto alle forze dell'ordine, entrambi a Vico Equense, nella costiera sorrentina.

Stavolta il giovane era nella Chiesa dei Santi Ciro e Giovanni, durante la messa: qui, approfittando che una 76enne fosse china per la liturgia eucaristica, ha preso la borsa sulla panca per poi andarsene. Attraversata la piazzetta, ha però trovato i carabinieri che, oltre ad averlo riconosciuto, avevano "notato" anche la borsetta a tracolla. Fermato, da un semplice controllo è emerso che la borsetta fosse rubata: dentro, i soldi e i documenti della 76enne, raggiunta poco dopo dagli stessi carabinieri per la restituzione del bottino. L'uomo è stato così nuovamente arrestato. Appena due giorni prima, i carabinieri lo avevano arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Aveva infatti prima rubato un'auto e poi una bici elettrica: ma durante la sua fuga sulla strada Statale 145 Sorrentina, era stato raggiunto e poi catturato dopo una breve fuga a piedi ed un tentativo di sottrarsi alle manette. Non è bastato però a farlo desistere dal ripetere il tentativo a distanza di appena due giorni, sempre nella medesima cittadina vicana, stavolta addirittura in chiesa e ai danni di una fedele intenta nelle liturgie della messa.