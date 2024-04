video suggerito

Ruba fanali e computer da un'auto a Posillipo e tenta di investire il proprietario per scappare La Polizia ha arrestato un pregiudicato, accusato di avere derubato un uomo in via Petrarca a gennaio e di avere tentato di investirlo per scappare.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Si stava allontanando coi pezzi dell'automobile appena rubati quando si è trovato davanti il proprietario. Non si è però perso d'animo: quando l'uomo gli ha chiesto cosa stesse facendo, è passato prima alle offese, poi alle minacce e infine ha tentato di investirlo per scappare. Storia che risale alla fine di gennaio e che è arrivata adesso ad una svolta col fermo del presunto responsabile, bloccato ieri mattina dalla Polizia di Stato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata.

La misura cautelare arriva alla fine delle indagini condotte dai poliziotti del commissariato Posillipo, a cui la vittima si era rivolta subito dopo il furto. L'uomo aveva raccontato che, nella sera del 20 gennaio scorso, quando era tornato alla sua automobile, parcheggiata lungo via Petrarca, si era reso conto che il veicolo era stato saccheggiato: diversi componenti erano stati portati via. Poco distante, però, aveva notato un uomo in una Fiat Punto e si era accorto che nell'abitacolo c'erano i fanali posteriori e il computer di bordo appena smontati dalla sua automobile.

Aveva tentato di fermarlo ma lui lo aveva aggredito verbalmente e, quando aveva detto che avrebbe chiamato la Polizia, per fuggire aveva tentato di investirlo. Le indagini si sono concentrate su un pregiudicato, già gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona; gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato al provvedimento richiesto dalla Procura ed emesso dal gip di Napoli.