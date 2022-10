Ruba 750 euro di profumi con una borsa schermata in un negozio di via Scarlatti Aveva tentato di allontanarsi da un negozio con 750 euro di profumi nascosti in una borsa schermata. Ma è stato scoperto e arrestato dai carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La borsa schermata usata per il tentato furto.

Aveva rubato 750 euro di profumi vari all'interno di un negozio di via Scarlatti al Vomero, nel cuore delle vie dello shopping napoletano. Ma nonostante avesse utilizzato una borsa schermata per non far suonare i rilevatori di placche anti-taccheggio all'uscita, è stato scoperto e arrestato. Si tratta di un 36enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, ed ora in attesa di giudizio per direttissima dopo l'arresto avvenuto all'esterno del negozio: dovrà rispondere del reato di furto. La merce è stata restituita al titolare del negozio dopo le formalità di rito da parte delle forze dell'ordine.

Tutto è accaduto nella giornata di ieri: allertati dalla sicurezza interna al negozio, i carabinieri della compagnia Vomero hanno atteso che l'uomo uscisse dall'esercizio commerciale, evidentemente convinto di avercela fatta. Ma quando è uscito, si è trovato di fronte i militari dell'Arma, che lo hanno fermato e perquisito: con sé aveva non soltanto una borsa schermata, al cui interno aveva nascosto diversi profumi dal valore complessivo di 750 euro, ma anche attrezzi da scasso, forse utilizzati per staccare le stesse placche anti-taccheggio che vengono utilizzate proprio per evitare questo tipo di furti. Ma qualcuno della sicurezza all'interno del negozio aveva notato qualcosa di strano ed avvertito i carabinieri, così che nonostante i rilevatori non avessero suonato hanno potuto fermare l'uomo e perquisirlo. Il 36enne napoletano è stato portato in carcere in attesa di giudizio, mentre tutta la refurtiva è stata restituita al titolare del negozio. Il 36enne deve rispondere dell'accusa di furto.