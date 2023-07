Ruba 1.500 euro di offerte in chiesa, il parroco mette la sua foto sui social: “Ecco il ladro” È accaduto nel Santuario Maria Santissima delle Tre Corone a Sarno, nella provincia di Salerno. Il ladro era già stato qualche giorno prima in chiesa a confessarsi.

A cura di Valerio Papadia

È davvero curiosa la vicenda che arriva da Sarno, cittadina della provincia di Salerno, dove un uomo, di cui attualmente non si conosce l'identità, si è introdotto in una chiesa del posto e ha rubato offerte per un totale di 1.500 euro. Il furto si è verificato nel Santuario Maria Santissima delle Tre Corone: la chiesa è dotata di un sistema di videosorveglianza interna, che ha ripreso il ladro in azione. E così il parroco, dopo aver estrapolato dalle riprese delle telecamere un fermoimmagine, ha deciso di pubblicare la foto di colui che ha rubato le offerte sui canali social della chiesa.

"Ecco il malvivente che ha scassinato e rubato in chiesa. Chiunque lo riconosce e abbia la benché minima notizia venga a riferirla per favore" si legge a corredo della fotografia, pubblicata sulla pagina Facebook del santuario. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine: dopo il furto, il ladro è scappato a bordo di una bicicletta; anche il percorso effettuato dall'uomo sul mezzo a due ruote sarebbe stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona, le cui immagini sono adesso al vaglio degli inquirenti.

Da quanto si apprende, il malvivente, qualche giorno prima del furto, sarebbe già stato all'interno della chiesa: il ladro si sarebbe recato nel luogo di culto per confessarsi, ma probabilmente si è trattato soltanto di uno stratagemma per studiare il posto.