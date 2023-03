Rocco Hunt raddoppia “L’ammore overo – una notte fantastica”, il concerto scritto con Alessandro Siani Raddoppia la data di “L’ammore overo – una notte fantastica”, il concerto che Rocco Hunt terrà il prossimo luglio all’Arena Flegrea.

A cura di Redazione Napoli

Rocco Hunt raddoppia il concerto evento che terrà a luglio a Napoli, dopo che la prima data è andata sold out in pochissimo tempo. E così il rapper salernitano ha annunciato il ritorno sul palco napoletano per portare "L’ammore overo – una notte fantastica", lo speciale concerto evento ideato da Alessandro Siani e che sarà lo vedrà protagonista all’Arena Flegrea di Napoli il 5 e il 6 luglio. Due dei personaggi più noto dello Spettacolo campano uniscono le forze per creare un evento che promettono che sarà "ricco di musica, condivisione, energia positiva e tante sorprese" e che sarà una "vera e propria dichiarazione d’amore per la terra da cui provengono".

Il rapper di Salerno è uno dei cantanti e hitmaker italiani più famosi, in grado, soprattutto negli ultimi anni, di navigare tra i generi e diventando anche uno dei maggiori autori pop contemporanei, riuscendo a sbarcare anche nelle posizioni più alte delle classifiche spagnole con "Un beso de improviso" ma soprattutto con "A unpaso de la luna" che lo hanno lanciato definitivamente nelle classifiche dei pezzi più trasmessi dalle radio iberiche. Il suo ultimo album "Rivoluzione", uscito nel 2021 è stato certificato platino, mentre la hit cantata assieme a Elettra lamborghini, "Caramelo" ha raggiunto al doppia certificazione, diventando uno dei tormentoni del 2021.

In mezzo a questo profluvio di certificazioni (oltre 25 dischi di PLATINO collezionati solo negli ultimi 2 anni tra Italia, Spagna e Francia, collaborazioni internazionali, oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e un repertorio che vanta 2.3 miliardi di stream totali) il rapper cerca anche di costruirsi un percorso coerente che lo ha portato, nei mesi scorsi, a pubblicare il singolo "‘A vita senz' e te (Me fà paura)", in cui il cantante"racconta di un amore profondo e radicato che, seppur momentaneamente interrotto, non finisce mai".