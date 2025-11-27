Rocco Amato trovato morto: era scomparso a Barcellona da 3 giorni. Lutto in provincia di Caserta

La vittima, Rocco Amato

Una notizia che ha sconvolto due comunità della provincia di Caserta, quella di Francolise e quella di Carinola: dopo giorni di apprensione e paura è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. Rocco Amato, giovane conosciuto in entrambe le cittadine del Casertano, è morto: il suo cadavere è stato trovato a Barcellona, in Spagna, dove viveva, dopo giorni di ricerche. Il giovane, da quanto si apprende, viveva già da qualche anno lontano da casa.

Il ragazzo era scomparso domenica scorsa

Di Rocco Amato si erano perse le tracce domenica 23 novembre: molti amici non riuscivano più a mettersi in contatto con lui. E così, sui social, sono stati diffusi numerosi appelli e fotografie del giovane: "Cerchiamo un amico, Rocco Amato, scomparso a Barcellona da domenica. Chiedo a tutti quelli che lo conoscono di contattarmi urgentemente" recita il testo di uno degli appelli, corredato dalle foto del ragazzo. Tanti si sono attivati, sia in Italia che in Spagna, anche soltanto condividendo gli appelli; la scomparsa è stata denunciata e anche le autorità catalane hanno iniziato le ricerche del giovane.

Trovato il cadavere di Rocco Amato: si indaga sulle cause della morte

Purtroppo, nelle scorse ore è arrivata la tragica notizia: il corpo di Rocco Amato, dopo tre giorni di ricerche, è stato rinvenuto con modalità e circostanze che non sono ancora state rese note. Anche le cause della morte del giovane sono, al momento, sconosciute: le autorità spagnole hanno avviato una inchiesta per fare piena luce sulla vicenda e determinare com'è morto Rocco Amato.