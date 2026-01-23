napoli
Roccaraso, bus da Napoli: domenica 123 prenotati, solo 50 ammessi. In contemporanea il vertice della Lega

Weekend sulla neve tra Roccaraso e Rivisondoli: prenotate decine di bus low cost da Napoli, scatta il piano anti-caos. Ma l’effetto tiktoker è rimandato a fine gennaio.
A cura di Ciro Pellegrino
Sarebbe stata una scena degna della commedia all'italiana: Rita De Crescenzo ed Antony Sansone che scendono dal torpedone napoletano, mettono piede a Roccaraso o a Rivisondoli e incontrano Matteo Salvini, Luca Zaia e tutti i maggiorenti della Lega lì riuniti in questo fine settimana. Non accadrà perché la tiktoker napoletana è a Sharm el-Sheikh, sul mar Rosso (anzi «sharm e sceicco», come l'ha definita a Francesca Fagnani durante la sua intervista a "Belve"). Tuttavia i bus provenienti dal capoluogo partenopeo ci saranno, eccome: fa freddo, c'è la neve e i viaggi low cost organizzati stanno andando fortissimo.

Il sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato spiega a Fanpage di aver predisposto tutto per evitare ogni "assedio" alla cittadina abruzzese. Ci sono 24 bus prenotati per domani, sabato 24 gennaio e 123 prenotati per domenica 25 gennaio. Qui ovviamente ne resterà fuori più della metà essendo di 50 il tetto massimo di torpedoni consentito. «Non riscontriamo criticità – spiega il sindaco – il modello messo a punto regge bene, funziona. Chi si avventurerà anche sapendo di non poter accedere sarà fermato, ci sono 2 posti di blocco,  verrà rimandato indietro se non rientra nell'elenco. Allerta massima anche perché con la kermesse della Lega tra Roccaraso e Rivisondoli avremo esponenti di governo e del parlamento e quindi e c'è un'ulteriore attenzione sul territorio da parte delle delle forze dell'ordine».

Per l'effetto tiktoker occorrerà attenere l'ultima settimana di gennaio: Antony Sansone, organizzatore di gite fuori-porta low cost arriverà con i suoi follower il 1° febbraio, mentre Rita De Crescenzo tornerà a partire da giovedì 29, avrebbe fittato una casetta di legno a Castel di Sangro.

