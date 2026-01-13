Roberto Petrillo scomparso da Montemiletto (Avellino), il sindaco: “Aiutateci a trovarlo”

È scomparso da questa mattina Roberto Petrillo, originario di Montemiletto, in provincia di Avellino. L'uomo si è allontanato a piedi dal comune di residenza e di lui si sono perse le tracce. L'ultima volta che lo hanno visto era diretto verso Montefalcione. A lanciare l'allarme sulla scomparsa del suo concittadino è il sindaco di Montemiletto, Massimiliano Minichiello: "Avviso urgente – scrive – aiutateci a ritrovare Roberto Petrillo. Si è allontanato da Montemiletto (AV). Ultimo avvistamento, a piedi, alle ore 12:30 in località Bosco, in direzione Montefalcione. Indossa un giubbino verde. Se qualcuno lo ha incontrato o ha notizie utili da fornire, contattare le Forze dell’Ordine al 112".

E cresce la preoccupazione a Montemiletto per la scomparsa di Petrillo. L’uomo si è allontanato dal centro abitato di Montemiletto e l’ultimo avvistamento certo risale alle ore 12,30, come detto, quando è stato visto mentre procedeva a piedi verso il vicino comune di Montefalcione. Secondo le informazioni diffuse, al momento dell’allontanamento indossava un giubbino verde, dettaglio che potrebbe rivelarsi fondamentale per il suo riconoscimento. Le ricerche sono in corso e l’appello alla cittadinanza è massimo, nella speranza che qualcuno possa averlo visto o notato movimenti utili alla sua localizzazione.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni, segnalazioni o avvistamenti a contattare immediatamente le Forze dell’Ordine al numero unico di emergenza 112. Anche il contributo più piccolo può risultare determinante per accelerare il ritrovamento.

Per ulteriori segnalazioni dirette è possibile contattare:

Sindaco di Montemiletto: 339 8664695

339 8664695 Fratello di Roberto Petrillo: 347 6770835

La comunità locale e i cittadini dei comuni limitrofi sono invitati a diffondere il più possibile questo appello, soprattutto tramite social network e passaparola. La collaborazione di tutti può fare la differenza e aiutare a riportare Roberto Petrillo a casa nel più breve tempo possibile.