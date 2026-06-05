Roberto Fico da Fiorello e Biggio, sorpresa all’ultima puntata della Pennicanza

Roberto Fico (quello vero) fa incursione nella tramissione di Fiorello e Biggio che per una stagione hanno tenuto banco con la parodia.

Rosario Fiorello, Fabrizio Biggio, Roberto Fico

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«Pronto buongiorno, sono il presidente della Regione Campania Roberto Fico». Il tormentone è andato avanti per mesi: Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio hanno preso di mira il governatore campano facendo diventare la finta telefonata uno sketch quotidiano della "Pennicanza" su Radiodue. Fico ha più volte detto di essersi molto divertito alla parodia. E, all'ultima puntata stagionale, la sorpresa: la telefonata arriva ma è quella del vero Fico. «Ma scusate, ma la Campania è in Basilicata?» dice Fico, imitando la sua parodia. Risate generali, poi rivela di essere un attento ascoltatore della Pennicanza, «soprattutto sui social». «Chi vi ha autorizzati ad andare in vacanza? E mo' come si fa?». «Si è sentito col sindaco di Salerno?» chiede Fiorello, alludendo a Vincenzo De Luca. E Fico risponde: «Si, ci siamo mandati gli auguri per la sua nuova consiliatura…»; «E mi pare il minimo» chiosa lo showmen, che lo ringrazia per lo spirito ironico con il quale ha accolto gli sfottò.