Ritrovato il corpo di Manuel Cientanni, il 29enne di Salerno disperso in mare da Ferragosto Ritrovato dopo quasi due mesi il corpo di Manuel Cientanni, disperso in mare da Ferragosto: l’annuncio del sindaco di Pontecagnano. Prevista l’autopsia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Manuel Cientanni

Dopo quasi due mesi, il corpo di Manuel Cientanni è stato ritrovato in mare, nel tratto tra Cetara e Maiori: il 29enne salernitano era disperso da Ferragosto, quando fu vittima di un incidente in barca. Cadde in acqua e fu colpito da un'elica, e da allora ci fu una disperata ricerca del corpo del giovane, che non riusciva a trovarsi. Due giorni fa, il ritrovamento di un corpo, in avanzato stato di decomposizione: già dal costume, si era supposto si trattasse proprio di lui, e la conferma è arrivata nelle ore successive, dopo il riconoscimento da parte dei genitori all'ospedale di Salerno. A dare l'annuncio del ritrovamento è stato il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara:

Cari concittadini, con profonda tristezza vi informo che il corpo del giovane Manuel, scomparso in mare, è stato trovato. In questo momento di dolore, esprimo il mio più sincero cordoglio alla famiglia e agli amici.Voglio ringraziare di cuore i soccorritori e i ricercatori che hanno lavorato instancabilmente in queste settimane. Siamo tutti uniti nel sostegno alla famiglia durante questo difficile periodo.

La salma è stata così posta sotto sequestro in attesa dell’autopsia, chiamata a far luce sui particolari del decesso del giovane: secondo quanto ricostruito fin dalla giornata di Ferragosto in base alle testimonianze dei due amici presenti con lui in barca, Manuel era caduto in mare, forse in seguito di una virata brusca, ed era rimasto ferito dalle eliche del motore in movimento. I due amici lo avevano visto inabissarsi, mentre l'acqua si riempiva di sangue. Le ricerche erano partite subito, ma senza esito: e le speranze di trovarlo solo ferito si erano affievolite nel giro di poche ore. Con il ritrovamento del corpo, la famiglia ora potrà procedere ai funerali, subito dopo gli esami autoptici all'ospedale San Giovanni Di Dio – Ruggi d'Aragona di Salerno.