Ritrovato a Caivano violino di 100 anni, vale 20mila euro: era stato rubato a una band americana Il prezioso violino si trovava nel furgone rubato alla band, che poco prima si era esibita a Giugliano: all’interno c’erano strumenti musicali per un valore di oltre 100mila euro.

A cura di Valerio Papadia

La band sul palco con il prezioso violino rubato e ritrovato

Una disavventura a lieto fine per l'artista americano Brett Kissel e la sua country band che, ieri, si è esibita a Giugliano in Campania, in un locale frequentato da militari della NATO (una base si trova a Lago Patria, ndr): il loro furgone, contenenti tutti gli strumenti musicali, è stato rubato. A bordo del van c'era anche un preziosissimo violino, di oltre 100 anni e del valore di circa 20mila euro: lo strumento musicale è infatti realizzato con pregiato abete rosso e corde di budello.

Sul furgone c'erano strumenti musicali per oltre 100mila euro

Dopo la denuncia arrivata al 112, i carabinieri si sono messi subito alla ricerca del furgone rubato con il suo prezioso carico, che è stato ritrovato questa notte a Caivano, nel Parco Verde, dai militari dell'Arma della Sezione Radiomobile della locale compagnia. All'interno del furgone, oltre al già citato prezioso violino, c'erano tutti gli strumenti della band, per un valore complessivo di circa 100mila euro.

La band insieme ai carabinieri

Il van è stato restituito alla band americana: i componenti hanno voluto ringraziare i carabinieri e ci hanno tenuto a scattare con loro un selfie come ricordo della disavventura che si è conclusa, per fortuna, nel migliore dei modi.