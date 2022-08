Ritrovati i turisti che avevano smarrito 750 euro in pizzeria, il titolare: “Grazie a tutti” Conclusione a lieto fine per i due turisti francesi “spariti” dopo aver perso una busta con 750 euro in una pizzeria dei Quartieri Spagnoli di Napoli: ritrovati, sono anche passati dal titolare per un’altra pizza ed un ringraziamento speciale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I turisti francesi e i proprietari della pizzeria. Foto / Pizzeria Laezza

Sono stati "ritrovati" i due turisti francesi che avevano perso 750 euro in una pizzeria dei Quartieri Spagnoli. E hanno voluto ringraziare il proprietario, che si era prodigato per cercarli, andando a mangiare nuovamente una pizza nel suo locale, scattando anche una foto ricordo. Si è conclusa così nel migliore dei modi la vicenda che aveva visto protagonista la pizzeria Laezza in via Speranzella ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Il titolare, Marco Laezza, si era rivolto anche ai social per ritrovare i due turisti, inviando anche il video delle telecamere al consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

"Graziare per avermi aiutato a contattare le persone che avevano smarrito il denaro l'altro giorno. Sono venuti in pizzeria", ha spiegato Marco Laezza, il titolare della pizzeria, che proprio poche ore fa aveva spiegato tutta la vicenda: "L'altra mattina, attorno alle 12, due turisti hanno perso una busta con dei soldi all'interno: 750 euro. Volevo restituire il denaro, vorrei rintracciarli, sarebbe una bella cosa per la nostra città. Solo che staranno su una nave crociera, sono stato anche al porto dalla polizia portuale e ho spiegato il tutto".

Alla fine però grazie alle forze dell'ordine che si sono attivate visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale, i due turisti sono stati rintracciati ed hanno riottenuto la busta con all'interno i 750 euro in contanti che avevano smarrito durante il pranzo nei Quartieri Spagnoli. "Non volevo si parlasse male di Napoli o dei Quartieri Spagnoli", ha spiegato Marco Laezza, il titolare della pizzeria. E poi, foto ricordo di questa avventura, terminata nel migliore dei modi per tutti.