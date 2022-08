Trova una busta piena di soldi, titolare di pizzeria rintraccia i turisti per restituirla Due turisti avevano perso una busta con 750 euro in contanti, il proprietario della pizzeria li riporta alla polizia: turisti rintracciati e denaro restituito.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Alcuni turisti hanno perso una busta con all'interno 750 euro in contanti in una pizzeria ai Quartieri Spagnoli. Il titolare ha diffuso le immagini delle videocamere di videosorveglianza e lancia un appello: "Aiutatemi a rintracciarli, sarebbe una cosa bella per la nostra città". Alla fine, grazie all'intervento anche della Polizia, i due turisti sono stati rintracciati e la busta con all'interno i soldi è stata restituita.

Il protagonista della vicenda è Marco Laezza, titolare della Pizzeria omonima in via Speranzella ai Quartieri Spagnoli, che ha spiegato la vicenda sui social. "L'altra mattina, attorno alle 12", ha spiegato Laezza, "due turisti hanno perso una busta con dei soldi all'interno: 750 euro. Volevo restituire il denaro, vorrei rintracciarli, sarebbe una bella cosa per la nostra città". Laezza ha anche aggiunto che a suo avviso "staranno su una nave crociera, sono stato anche al porto dalla polizia portuale e ho spiegato il tutto".

Le forze dell'ordine si sono attivate per ritrovare i turisti, ma nel frattempo il titolare della pizzeria nei Quartieri Spagnoli ha diffuso le immagini dello "smarrimento" della busta, immortalato dalle telecamere esterne, nella speranza aiutassero a trovare i due turisti. E alla fine così è stato: i due turisti, una coppia francese, sono stati rintracciati dalle forze dell'ordine e si sono ripresentati in pizzeria, riottenendo la busta con all'interno i 750 euro in contanti. "Non volevo si parlasse male di Napoli o dei Quartieri Spagnoli", ha spiegato l'uomo.