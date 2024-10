video suggerito

Ritrovati i due fratellini scomparsi da Casoria: “Non vogliamo tornare in comunità” I due si sono presentati ai servizi sociali spontaneamente: sono stati affidati agli zii paterni. L’annuncio di Chi l’ha visto, che si era occupata del caso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stanno bene i due fratelli di 14 e 16 anni scomparsi da Casoria, in provincia di Napoli, lo scorso 18 settembre. I due si sono presentati spontaneamente ai servizi sociali del loro comune, assieme agli zii paterni cui sono stati affidati dalla Procura per i Minori di Napoli. "Stiamo bene, non vogliamo tornare in comunità, ma vivere una vita normale con nostro padre", avevano chiesto loro in un video messaggio: della vicenda si era occupata anche Chi l'ha visto, che nelle scorse puntate aveva trasmesso anche gli appelli del padre affinché i due giovani ritornassero a casa.

I due ragazzini si erano allontanati da Casoria facendo perdere le proprie tracce, dopo sette anni passati nelle comunità. Per loro, dunque, un ritorno alla "quasi" normalità: affidati agli zii paterni (il fratello del padre, che vive in Germania, e la moglie, potranno stare con la famiglia e riprendere ad andare a scuola. L'annuncio è stato dato dallo stesso programma condotto da Federica Sciarelli, che ha seguito fin dall'inizio il caso, e la cui troupe giornalistica era presente oggi quando i due ragazzi si sono spontaneamente presentati ai servizi sociali del comune di Casoria.