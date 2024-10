Ritrovata a Casoria l’auto rubata a Matteo Politano: sparito il portafogli del calciatore del Napoli

video suggerito

Parziale lieto fine per il calciatore del Napoli Matteo Politano: è stata ritrovata l'automobile che avevano rubato all'attaccante degli azzurri. La Smart che avevano sottratto a Politano all'esterno di un ristorante nel quartiere napoletano di Posillipo nella notte tra il 9 e il 10 ottobre, è stata ritrovata nella tarda serata di ieri dalla Polizia di Stato in via Nazionale delle Puglie a Casoria, nella provincia partenopea, come riporta Calcio Napoli 24. Da quanto si apprende, all'interno dell'auto sono stati ritrovati i documenti del calciatore, ma non il suo portafogli.

Anche David Neres e Juan Jesus vittime di furti e rapine. Ma non sono collegati

Un periodo sfortunato per i calciatori del Napoli. Prima di Politano, infatti, anche il neo acquisto brasiliano David Neres e il connazionale Juan Jesus sono entrati nel mirino di malviventi, ma tra gli eventi non sarebbe stato riscontrato nessun collegamento. Solo 24 ore prima del furto dell'auto di Politano, il difensore azzurro Juan Jesus aveva denunciato via social alcuni danni riportati dalla sua vettura, probabilmente in un tentativo di furto. Come se non bastasse, all'interno dell'auto il calciatore ha trovato 5 AirTag, dispositivo della Apple che serve per tracciare la posizione.

Il 31 agosto scorso, invece, David Neres è stato rapinato del suo orologio da circa 100mila euro. Il calciatore brasiliano si trovava in un van e stava attendendo di tornare a casa dopo una partita quando malviventi armati lo hanno avvicinato, intimandogli di consegnare il prezioso orologio.